شاهد .. مش أبويا.. هذه الممثلة تبرأت من رشوان توفيق وحطمت الرقم القياسي في سرعة الطلاق من زوجها.. لن تصدق من تكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر مش أبويا.. هذه الممثلة تبرأت من رشوان توفيق وحطمت الرقم القياسي في سرعة الطلاق من زوجها.. لن تصدق من تكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

عرفت الفنانة بثينة رشوان صاحبة الـ46 عاماً بأنها صاحبة وجه ملائكي جميل.

وهي ابنة الفنان رشوان مصطفى الذي شجعها على العمل في السينما في سن مبكرة، شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة.

ومن أبرز مسلسلاتها (ولاد السيدة، أولاد الحلال، شرف فتح الباب)، ومن مسرحياتها (جنون البنات، يا احنا يا هما)، ومن وتعتبر واحدة من أبرز فنانات التسعينيات، والتي دخلت إلى السينما من باب الإعلانات.

اسمها بالكامل "بثينة رشوان مصطفى"، ولدت في21 ديسمبر 1972، تخرجت بثينة من معهد علوم الإدارة والحاسب الآلى، وقد اكتشفها رضوان الكاشف، وقدمت حوالي 80 عملا فنيا متنوعا، عملت بمجال التمثيل منذ 1991 وحتى الآن.

سبق لبثينة الزواج 4 مرات من قبل، وتوجت جميعا بالطلاق السريع، وكانت أخر زيجة لها هي الأسرع في الطلاق، فكان عمرها فقط 4 أشهر، ولديها أربعة أبناء، أكبرهم يبلغ من العمر 23 عاما، بينما أصغرهم يبلغ 5 أعوام.

علاقتها برشوان توفيق

هي ليست ابنة الفنان القدير رشوان توفيق كما يعتقد العديد من جمهورها، كما صرحت في أكثر من لقاء أنها ليست ابنة الممثل رشوان توفيق بل ابنة الفنان الراحل رشوان مصطفى وهو الذي ساعدها على دخول عالم الفن، ولم تدرس في المعاهد التمثيلية أو اي اكاديمية فنية.