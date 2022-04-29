شاهد .. بعد أن صورتها الكاميرات..هكذا أستقبلت ميساء مغربي فان دام في برنامج رامز موفي ستار ودون خجل !!

انت الان تتابع خبر بعد أن صورتها الكاميرات..هكذا أستقبلت ميساء مغربي فان دام في برنامج رامز موفي ستار ودون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة المغربية ميساء امغربي، ضيفة على رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار المذاع على قناة MBC مصر. في بداية الحلقة يتعرف فإن دام على الضيف وكثيرا ما يعبر الضيوف عن سعادتهم برؤية فإن دام، ولكن رد فعل ميساء مغربي كان غير متوقع. وقد صورتها الكاميرات وهي لم تبدي ميساء مغربي أي رد فعل بعد مقابلة فان دام وقد علق رامز جلال قائلا "بتبص لفان دام عادي تحس أن كل يوم جوني ديب وتوم كروز عندها في الصالة". كما عبر فان دام عن سعادته بالعمل معها وردت بأنها ايضًا سعيدة وشرف لها العمل معه، وعلق رامز جلال على رد فعلها قائلا "ما تقومي دة فان دام هو احنا جايبين أحمد السعدني".

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