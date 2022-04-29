شاهد .. تعرف على الفيلم الوحيد الذي يتألم عادل إمام بسببه حتى اليوم ويتمنى حذفه من تاريخه ويخجل من مشاهدة أبنائه له !! (تفاصيل صادمة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

فتقد الجمهور النجم الكبير عادل إمام خلال الموسم الرمضاني الحالي، وذلك بعد قراره الغياب عن الشاشة لاعتبارات صحية. وكان قد تصدر البحث عن مسلسل عادل إمام رمضان 2022 محركات البحث عبر الإنترنت، حيث كان ينتظر الجمهور وجود عمل درامي لـ الزعيم خلال موسم الدراما الرمضانية الحالي، وذلك بعد أن قدم آخر أعماله الدرامية «فلانتينو» في رمضان 2020، ليغيب بعد ذلك عن الساحة الدرامية التى تربع على عرشها على مدار 8 سنوات متواصلة. وبرغم نجاحاته الفنية التي لا تضاهى فقد كشف عادل إمام ندمه على بعض أعماله الفنية، حيث قال عادل إمام في عدد من حوراته الصحفية أنه نادم على مشاركته في فيلم “سيد درويش” وذلك بسبب الدور الذي قام به فكان “صبي عالمة” مع كرم مطاوع. وأكد الزعيم أنه يرى هذا الدور سقطة في تاريخه الفني ويريد محوه من تاريخ السينما كلها وأنه نادم على تمثيل مثل هذا الدور.

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