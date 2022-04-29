أخبار اليمن : هطول أمطار متفاوتة الشدة في 13 محافظة يمنية

هطول أمطار متفاوتة الشدة في 13 محافظة يمنية
شهدت العاصمة صنعاء وعددا من محافظات الجمهورية امطارا متفاوتة الشدة - منّ الله سبحانه وتعالى- بها على عدد من الوديان والسهول والاراضي الزراعية في مناطق المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.
وقال المركز الوطني للأرصاد إن الفرصة ما تزال مهيئة لتشكل السحب الركامية الممطرة المتفرقة المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، أب وتعز"،
واضاف : وتمتد إلى الهضاب الداخلة لمحافظات "الضالع، لحج، البيضاء، أبين وتمتد شرقاً حتى أجزاء من حضرموت والمهرة خلال فترتي الظهيرة والمساء.
وكان المركز الوطني للأرصاد حذر في وقت سابق المواطنين بالمناطق المتوقع هطول أمطار عليها بالابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية وعدم المجازفة باجتيازها أثناء وبعد هطول الأمطار وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية والأشجار.
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