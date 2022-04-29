شاهد .. تعليق مفاجئ من النجمة ياسمين عبدالعزيز على تقليد أحمد مكي لها في الكبير أوي 6.. ما قالته صدم الكل !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

قلد الفنان احمد مكى خلال الحلقة الـ27 من مسلسل الكبير أوي 6 إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز الذي قدماه سويا لصالح إحدى شركات الاتصالات في رمضان 2022. وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على غناء الفنان أحمد مكي لأغنية إعلانها الأخير، ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل "الكبير أوي 6". ووقف أحمد مكي بشخصية "الكبير" مع فزاع وهجرس ونصاب يدعي أنه ليوناردو دي كابريو "أوس أوس"، حيث حاول فزاع إقناع الكبير بظهور ليوناردو المزيف في افتتاح مهرجان المزاريطة، ليبدأ الكبير بغناء "مش هو هو هو" مقلدا ياسمين عبد العزيز. وبعدها تلقى الكبير مكالمة على هاتفه ليرد بنفس طريقة ياسمين عبد العزيز في الإعلان، قائلا: "ألو إزاي طنط؟". وعلقت ياسمين عبد العزيز على تقليد أحمد مكي لها وكتبت: "مكي العسل". مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، حسين حجاج، حاتم صلاح، مصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.

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