شاهد .. زوجة أبو تريكة المحجبة تخطف أنظار في أول ظهور.. والمفاجأة الصادمة في ثروته الضخمة وراتبه الشهري من قناة بي إن سبورت !! (تفاصيل مثيرة))

انت الان تتابع خبر زوجة أبو تريكة المحجبة تخطف أنظار في أول ظهور.. والمفاجأة الصادمة في ثروته الضخمة وراتبه الشهري من قناة بي إن سبورت !! (تفاصيل مثيرة)) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

استطاع نجم منتخب مصر ونادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة أن يسطر اسمه بأحرف من نور مع عمالقة الكرة المصرية.

نشأ أبو تريكة في أسرة متواضعة بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة، وتخرج من كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة وتزوج من زميلته في الجامعة (سمية) في عام 2002، ويقيم حالياً في قطر ولديه طفلين توأم سيف وأحمد ورؤى ومودة وسدرة.

حياته الشخصية

دائما ما يبقى أسرته بعيدا عن حياته الشخصية لكن اليوم نعرض لكم صوره نادره لزوجته وهى مع اولاده فى حضور احد المبارايات.

حياته الشخصية

دائما ما يبقى أسرته بعيدا عن حياته الشخصية لكن اليوم نعرض لكم صوره نادره لزوجته وهى مع اولاده فى حضور احد المبارايات.

أحرز أبو تريكة العديد من الألقاب الفردية علي المستوى العالمي والأفريقي والمحلي خلال مشواره الكروي، مما جعله واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية والعربية وأحد الأساطير في تاريخ النادي الأهلي، قبل أن يعلن رسمياً اعتزاله اللعب في ديسمبر 2013، وبعد اعتزاله عمل أبو تريكة محللًا رياضيًّا في قنوات بي إن سبورتس منذ فترة كأس العالم 2014 وحتى الآن.

وتقول تقارير صحفية إن أبو تريكة يتسلم نحو 50 ألف دولار شهريا بنحو 7 آلاف دولار أسبوعياً.

ثروته

تضخمت ثروة «أبوتريكة»، مع الأهلي بعد أن قاد الفريق للفوز بالدوري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المحلى والقارى والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، وقيادته المنتخب الوطنى للتتويج بكأس الأمم الأفريقية في ٢٠٠٦ بالقاهرة وفى ٢٠٠٨ بغانا وفى البطولتين كانت له كلمة الحسم بركلة الترجيح الأخيرة أمام كوت ديفوار وبهدفه التاريخى في شباك الكاميرون على الترتيب.

ووصلت ثروة «أبوتريكة» من كرة القدم إلى ١٠ ملايين دولار، إجمالى راتبه في الأهلي على مدى ما يقرب من ١٠ سنوات، بخلاف حملات إعلانية كان هو نجمها، بعد تهافت الرعاة عليه، وكذلك الهدايا التي كان يقدمها له رجال الأعمال المقربان من النادي، وفى مقدمتهم ياسين منصور، ورجل الأعمال الإخوانى صفوان ثابت، ابن شقيقة المرشد الأسبق للجماعة الإرهابية مأمون الهضيبي، وهما عضوان سابقان بمجلس الأهلي.

ويعتبر عام ٢٠٠٦ من أكثر الأعوام في حياة أبوتريكة من حيث الدخل المالى لا سيما بعد أن قاد المنتخب للفوز بكأس الأمم الأفريقية وبعدها انهالت عليها الهدايا والمكافآت، التي كان من ضمنها سيارة فارهة منحها له محمد أبوالعنين رجل الأعمال المحسوب على «الحزب الوطني».

وتحول «أبوتريكة» بعد هدف الصفاقسى في نهائى دوري أبطال أفريقيا إلى «دمية الحظ» داخل النادي، وحينها فتحت الدنيا خزائنها للاعب حيث يؤكد مقربون منه أنه حصل في هذا العام على ١٠ ملايين جنيه.

وفى عام ٢٠١٣ انضم أبو تريكة إلى صفوف بنى ياس الإماراتى مقابل مليون و٣٠٠ ألف دولار في إعارة لم تمتد لأكثر من ٦ أشهر وخلال هذه الفترة حصد أبو تريكة ٦٠٠ ألف دولار أي ما يقترب من ٣ إلى ٤ ملايين جنيه وهو رقم قياسى بالنظر لمدة العقد لا سيما وأنه تألق وأبهر الجمهور هناك بمستواه المرتفع وقاد الفريق للفوز بمعظم المباريات.

وبعد اعتزال كرة القدم، تركزت ثروة «أبو تريكة» في معارض سيارات وشركة سياحة كبرى، إضافة إلى ملاعب كرة خماسى مشاركة مع هادى خشبة مدير قطاع الكرة السابق بالقلعة الحمراء يتم تأجيرها بـ٢٥٠٠ جنيه في اليوم الواحد، وعدد من الفيلات بالمناطق الراقية، وأرصدة في البنوك.

ويتقاضي محمد أبو يتقاضى راتب شهري يصل إلى 50 ألف يورو لتحليل المباريات من قناة بي ان سبورت.

وأعلن أبو تريكة كلمة النهاية لمسيرته الكروية، عقب مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2013 بالمغرب، وبالتحديد مساء يوم 18 من ديسمبر 2013، لتطالبه الجماهير الحمراء بالبقاء برفع لافتات "إذا كان الاعتزال قرارك.. فالحب ليس باختيارك.