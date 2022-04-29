شاهد .. لن تصدق كم تسلمت الفنانة ميساء المغربي مقابل ظهورها في ’’رامز موفي ستار‘‘.. رقم خيالي لا يمكن تخيله !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

شهدت حلقات برنامج رامز موفي ستار أحدث مثيرة حيث حلت، الفنانة ميساء مغربي، ضيفة على الذي البرنامج يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شبكة قنوات MBC مصر، وحملت الحلقة الكثير من المُغامرات والمُفاجآت الغير متوقعة. وتسلمت الفنانة ميساء مبلغ 24 الف دولار مقابل ظهورها بالبرنامج . الجدير بالذكر أن برنامج رامز موفي ستار قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي. ويُشارك في البرنامج الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

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