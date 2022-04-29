شاهد .. سألوا النجمة نرمين الفقي عن سبب عزوبيتها وعدم زواجها رغم بلوغها سن الـ 50 فأجابت بجرأة صادمة وكشفت المستور !

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة نرمين الفقي عن سبب عزوبيتها وعدم زواجها رغم بلوغها سن الـ 50 فأجابت بجرأة صادمة وكشفت المستور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

لم تخض الفنانة المصرية نرمين الفقي، حتى الآن، تجربة الزواج رغم تقدم العديد من العرسان لها وبلوغها سن الخمسين.

تحدثت الفنانة نرمين الفقي عن سبب عدم خوضها تجربة الزواج حتى الآن وقالت، خلال لقاء سابق ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "والدتي كانت دائما خائفة علي من الزواج".

وأضافت عن فكرة الزواج: "اتقدم لي رجال كثيرة، وقابلت رجال كثيرة، أنا كنت بارة بوالدتي وهي تستحق وهي نفسها كان نفسها تشوف أطفالي، ولكنها كانت خائفة أيضًا".

كشفت الفنانة نرمين الفقي أنها لم تقلق أبدأ أن من تأخرها في الزواج حتى الآن، مشيرة إلى أن والدتها كانت تتمنى رؤية أولادها لكنها في ذات الوقت كانت حريصة على فكرة الانتقاء قائلة: «قد ما ماما ماكنت عاوزة تشوف ولادي لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع الانفصال فكانت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم».

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي عن أغرب عريس تقدم لها قالت: «ماعنديش حالة معينة.. لان جالي ناس كتير وعرسان كتير لكن مش فاكرة حد غريب».

وحول سؤال لميس الحديدي حول عنصر المال وأهميته في اختيار الزوج قالت: الفلوس مهمة في حتة معينة في حياتنا إحنا بنشتغل عشان نصرف على نفسنا ونجيب لبس كويس وتغير عربياتنا.. رغم أني لا أقدم على تغيير سيارتي إلا كل 11 أو 12 عاما ولكن الحمد لله غيرتها السنة دي بعد ماربنا كرمني واشتغلت.. أنا عندي صبر.

وتصدرت الفنانة المصرية، نرمين الفقي، الكلمات الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها ضيفة شرف في مسلسل الكبير قوي 6.

وظهرت الفنانة نرمين الفقي، ضيفة شرف في الحلقة رقم 13 من مسلسل الكبير قوي 6، حيث ظهرت خلال الحلقة بشخصيتها كفنانة، حيث كانت متزوجة من "حزلقوم"، الذي يؤدي دوره أحمد مكي.

وعبرت الفنانة نرمين الفقي عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "الكبير أوي 6" الذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي 2022.

وكتبت نرمين الفقي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعقيبًا على ظهورها في مسلسل الكبير قوي 6: "الحمد لله أنا مبسوطة جدا إني كنت ضيفة في مسلسل الكبير قوي مع النجم الموهوب والتلقائي أحمد مكي، وكل الشكر لفريق العمل المحترفين من إنتاج وإخراج وتصوير وعاملين.. تمنياتي باستمرار النجاح".