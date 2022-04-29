شاهد .. كلوب يطرد محمد صلاح ويفجر ضجة واسعة بالوسط الكروي .. ورد ناري وغير متوقع من الجمهور !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)
أستبعد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي النجم المصري ومهاجم فريق ليفربول محمد صلاح، من دائرة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.
وقال كلوب أن الفريق قدم أداء جيدا أمام فياريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأضاف في تصريحات عقب المباراة أن المباراة تمثل نصف الطريق للتأهل للنهائي مشددا أن هناك شوطا آخر صعبا على اللاعبين أن يحققوا الفوز به من أجل التأهل.
وعن ساديو ماني نجم الفريق فأكد أنه لاعب مميز للغاية ويسعي باستمرار من أجل إحراز الأهداف و تحقيق الفوز مشددا أن ماني لديه الشغف بشكل دائم لتحقيق الفوز.
وأضاف أن الفريق عليه أن يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل أن يفوز ماني بالكرة الذهبية قائلا: “أعتقد أن الوضع يسير على هذا النحو، ماني يسعي لخدمة الفريق وهذا أكثر ما أحبه”.
حديث كلوب فجر ضجة وأثار غضب جمهور وعشاق النجم المصري معتبرين أن كلوب يجحد انجازات صلاح التاريخية مع ليفربول
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