شاهد .. في ليلة القدر.. الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تصعق إلهام الفضالة بإهانة غير متوقعة وصادمة ! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر في ليلة القدر.. الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تصعق إلهام الفضالة بإهانة غير متوقعة وصادمة ! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بشكل مفاجئ عبر حسابها في سناب شات بضع رسائل غامضة، لم تكشف عن أسباب نشرها إياها، لكنها أوضحت من خلالها عن إصابتها بأزمة صحية على ما يبدو.

وبدأت الشعيبي رسائلها بالدعاء على مَن ظلموها – دون أن تحدد هويتهم – مشددة أنها تعرضت لظلم شديد.

ودعت الفنانة الكويتية بـ“قطع يد“ مَن وصفتها بـ“الغرابة“، التي ادعت الظلم، مؤكدة أنها إنسانة صانت عائلتها ونفسها، ولم تندفع كغيرها وراء المغريات المادية.

ما صدم الجمهور ليس فقط دعاء هيا الشعيبي، وإنما إصرارها على التلميح لحياة إلهام الفضالة وأزمتها مع طليقها وبناتها، كما سخرت من اهتمام الفضالة بالماركات والموضة.

دعاء هيا الشعيبي

ونشرت هيا الشعيبي مجموعة من السنابات عبر حسابها الشخصي عرضتها لانتقادات حادة، حيث استنكر البعض إحيائها لليلة القدر بالتلميح والإشارة إلى أزمتها مع إلهام الفضالة والحديث عن الخصومة.

وكتبت هيا الشعيبي: "يا رب إنك تقطع ايد الغرابة اللي سووا العافورة الوهمية وقسوا عليها بجنطة وساعة وظلمة يا رب أنا أم وأحب عيالي وأخت وأحب أخواتي أنا سويت نفسي بنفسي ما خنت ما تكبرت ما طغيت ما نكرت جميل ما تعاليت وما شوفت نفسي على أحد".

واستفزت هيا الشعيبي المتابعين ببعض كلمات في دعائها جاء فيها: "أنا صاينة وعيالي لا خدتني ماركات ولا شي" وهي الكلمات التي اعتبر الجمهور أنها تقصد بها إلهام الفضالة فأضافت الشعيبي: "الواحد يقول بس في الليلة هذه حسبي تالله ونعم الوكيل والحمد لله إني ماسكة بيتي وزوجي ولامة عيالي الحمد لله رب العالمين عافيني وشافيني بس لأطمن يارب على أمي وعيالي وأخواتي".

واستكمله هيا الشعيبي دعائها قائلة: "يارب إنك تفرج همي وترفع عني وتوري الناس من ظالم ومن مظلوم أرني يوم في اللي ظلموني وحفرولي لكن مصير الحق والصدق بيبان.. الكدب والتكبر مو دايم لأحد ولا الجاه ولا المال مو دايم إلا حب الناس وهذه أنا البنت الكويتية اللي تربت في العميرية بحوش جدتي الله يرحمها وفريجنا والأيام الحلوة البنت اللي لا تنكر الجميل ولا تتخلى عن ربعها وقت الشدائد مو اللي يطيحون ربعهم ويتخلون".

هيا الشعيبي تلمح لأزمتها مع إلهام الفضالة

واعتبر البعض أن هيا الشعيبي تتعمد استفزاز إلهام الفضالة من وقت لآخر، ولكنهم انتقدو استخدام ليلة مثل ليلة القدر لتصفية الحسابات، بحسب بعض التعليقات.

وأرجع آخرون أن هيا الشعيبي كانت وراء رفض إلهام الفضالة مصالحتها فخلال لقاء للأخيرة مع برنامج مراحل مع علي العلياني حاول الإعلامي الشهير مصالحة هيا الشعيبي وإلهام الفاضلة، ووجه للأخيرة تساؤل عن النجمة الوحيدة التي ترفض معها العمل مهما كان الأجر، لترد الفضالة موضحة أن هذه الفنانة هي هيا الشعيبي وأنها لن تقوم بمشاركتها في أي عمل قائلة: "أنا أدفع فلوس وما أشتغل معها".

أوضحت الفضالة أن الخلاف بينهما لن ينتهي مهما حدث وأن الأمر لم يقف فقط عند مجرد سوء تفاهم وإنما وصل حد الإيذاء المتعمد، وهو ما يدفعها إلى رفض الصلح مهما كلفها الأمر.

يذكر أن الخلاف بدأ بين الثنائي بعد أن ورطت الشعيبي نفسها في أزمة كبيرة مع الجمهور السعودي بسبب صورة نشرتها لأمير قطر معلقة: "الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك" في إشارة واضحة منها إلى عدم مشاركة باقي قادة الخليج والعالم العربي في الجنازة بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهو ما عرضها لاتهامات بالإساءة للسعوديين، وحاولت الشعيبي مغازلة الجمهور السعودي، واتهمت صديقتها إلهام الفضالة بخذلانها هي والدوائر القريبة التي تخلت عنها لتبدأ حرب التصريحات بين الثنائي إلى أن وصلت للقضاء.

هيا الشعيبي تسخر من أزمات إلهام الفضالة

دعاء هيا الشعيبي تضمن كلمات ألمحت إلى أزمة إلهام الفضالة مع طليقها، وما تردد مؤخراً عن أزماتها مع أبنائها، فشكرت الشعيبي في دعائها الله قائلة: "الحمد لله أنا لامة بيي وعيالي وزوجي"، وهو ما اعتبره البعض "شماتة" بحسب بعض التعليقات.