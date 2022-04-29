شاهد .. الفنانة اللبنانية ’’ميريام فارس‘‘ تتجاوز الحدود و تحبس الأنفاس بإطلالة صارخة !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)
خطفت الفنانة اللبنانية ميريام فاريس أنظار المتابعين بإطلالتها الاخيرة، أدت إلى تفاعل كبير جدا من قبل الجمهور بعد وقت قليل جدا من نشر الصور.
ونشرت ميريام فارس مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، موثقة من خلالها ظهورها بتسريحة شعر جديدة راقت لها.
وإرتدت ميريام فارس فستاناً باللون الأسود، بطرازة راقية ومميزة من عند الأكتاف ، ونسقت معه مجموعة من الأكسسوارات الرائعة.
ومن الناحية الجمالية، طبقت ميريام ماكياجاً ناعما أبرز جمالها، وتسريحة شعرها الجديدة والفريدة التي خطفت الأنظار.
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