شاهد .. الفنان المصري عمرو مصطفى يطلب أمام الملأ يد هذه الفنانة للزواج رغم حبه الكبير لزوجته .. من تكون ؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنان المصري عمرو مصطفى يطلب أمام الملأ يد هذه الفنانة للزواج رغم حبه الكبير لزوجته .. من تكون ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان المصري ​عمرو مصطفى​ حقيقة الأخبار المتداولة حول رغبته بالزواج من الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​.





وسُئل عمرو مصطفى عن الأمر، خلال استضافته في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، ليجيب على الفور بأنه من أكثر الرجال المعروفين بحب زوجاتهم، مؤكدًا أن دليل ذلك هو استمرار زواجهما منذ 20 عامًا.

ولفت إلى أنه خلال مسيرته الفنية لم يرتبط اسمه بأي أعمال قد تمس حياته الزوجية.



وأكَّد أنه يحب نوال الزغبي ولو سمحت له زوجته بالزواج منها لتزوجها، قائلًا: "لو مراتي سمحتلي هتجوز نوال الزغبي، هي حبيبة قلبي".