شاهد .. لن تتوقع كم وصل عمر الإعلامية المصرية لميس الحديدي ! كشفت ذلك دون خجل وصدمت زوجها عمرو أديب !

انت الان تتابع خبر لن تتوقع كم وصل عمر الإعلامية المصرية لميس الحديدي ! كشفت ذلك دون خجل وصدمت زوجها عمرو أديب ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

لميس الحديدي من أبرز الشخصيات الإعلامية المشهورة على مستوى مصر والوطن العربي ولا يقتصر سبب شهرتها على كونها إعلامية ناجحة استحقت الشهرة التي حصلت عليها، بل ولأنها زوجة المذيع الشهير عمرو أديب.

وعن سنِّ الإعلامية الحقيقي كانت قد كشفت الحديدي عن عمرها الحقيقي على الهواء مباشرة ودون خجل مؤكدةً أنها تجاوزت الخمسين.

فخلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة قناة "ONE" قالت الإعلامية الكبيرة: "السن مجرد رقم، وحاسة إن شكلي دلوقتي زي قبل كدة".

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي أن التقييم بحسب السن لا ينطبق على الرجال في مجتمعنا، والحقيقة أن المرأة تستطيع ممارسة عملها، وأن تكون جميلة مهما كبُرت في العمر، لأن السنّ ليس معياراً للحكم عليها.

كما كشفت الحديدي أنها لا تشعر بأي فارق رغم تجاوزها سنّ الخمسين قائلةً: "أنا بعمل الحلقة دي، وبعترف إني عديت سن الخمسين، والسن بالنسبة ليا هو مجرد رقم، وحاسة إن شكلي دلوقتي زي قبل كده، واللي بيسألني بقوله سني عادي، عمري ما قلت رقم مختلف دون وجل ولا خجل، لإني حاسة دايماً شكلي زي ما هو".