شاهد .. مفاجأة غير متوقعة.. فنان سعودي يُعاكس فتاة حسناء داخل مول.. وردة فعل غير متوقعة من فتاة أخرى !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة.. فنان سعودي يُعاكس فتاة حسناء داخل مول.. وردة فعل غير متوقعة من فتاة أخرى !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

قلد الفنان خالد الفراج شخصية شاب يقوم بمعاكسة فتاة داخل أحد محلات الملابس، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج استوديو 22 الساخر المذاع على قناة mbc1.

وقالت الفتاة خلال المشهد التمثيلي: "أنت ما تمل بتلاحقني من محل لمحل، ترضاها على خواتك"، ليرد عليها الفراج: "أي لأن ما عندي خوات".



وحذرت الفتاة خالد الفراج، قبل مغادرتها المحل، قائلة: "قسمًا بالله إن شوفتك تلحقني مرة ثانية، ببلغ عنك وأنت عارف شو يسوون بالمتحرشين، يلا انقلع".

وفور مغادرة الفتاة المكان، تفاجأ خالد الفراج بفتاة أخرى كانت متواجدة في المول، وسمعت ما حدث، وقامت هي بالتحرش به.

وقال الفراج للفتاة المتحرشة: "نعم، لا لا، أنتي ما عندك أخوان تخافين عليهم، والله إن لمستيني، لأبلغ عنك وأنتي عارفة المتحرشين إيش يسوون فيهم، يا متحرشة".