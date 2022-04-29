شاهد .. الفنانة هيفاء وهبي تشعل الأنترنت بإطلالة نارية وبنطال جينز ملتصق بجسدها !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة هيفاء وهبي تشعل الأنترنت بإطلالة نارية وبنطال جينز ملتصق بجسدها !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجمهور مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها باطلالة حابسة للأنفاس.





وظهرت هيفا وهبي وقد إرتدت سروال من الجينز ضيق، مع توب قصيرة وضيقة باللون البنفسجي، وفوقها عباءة باللون الرمادي الفاتح، مع تطريزة من الورود على أطرافها، وقبعة للرأس موصولة به، ونسقت مع ملابسها حذاء باللون البيج بكعب عالي.



أما من الناحية الجمالية، فتركت هيفا وهبي شعرها منسدل على كتفها بأسلوب طبيعي، وطبقت ماكياج ناعم يليق بملامحها الناعمة.



وعلقت هيفا وهبي على المنشور كاشفة عن المناسبة وراء هذه الإطلالة، وقالت: "ليلة في الخارج".