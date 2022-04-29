شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. وفاة ممثلة مصرية قديرة والحزن يخيم على قلوب محبيها !! من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. وفاة ممثلة مصرية قديرة والحزن يخيم على قلوب محبيها !! من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

توفيت الأربعاء الفنانة المصرية القديرة فاطمة مظهر، عن عمر ناهز 79 عاما، ونعاها عدد كبير من الجمهور مستذكرين اجمل أعمالها الخالدة.

فاطمة حافظ مظهر مواليد 1943، وهي أخت غير شقيقة للفنان أحمد مظهر، تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية، ثم التحقت فيما بعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتميزت بعد ذلك في العمل النقابي.

وبدأت الفنانة الراحلة مشوارها الفني وهي لا تزال طالبة جامعية، ورفض شقيقها عملها بالفن إلا أنها لم تلتزم برأيه وبالفعل عملت بالتمثيل أثناء دراستها، قدمت بعدها العديد من الأعمال السينمائية، أشهرها دورها في فيلم "الأحضان الدافئة".

وجسدت فاطمة في فيلم الأحضان الدافئة شخصية صديقة البطلة "الفنانة زبيدة ثروت"، وشاركهما الفنانان سمير غانم وسمير صبري، أما في التليفزيون يعتبر مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" من أشهر أعمالها، الذي قام ببطولته الفنان عبد المنعم مدبولي بمشاركة نخبة من النجوم، كما كان لها بصمة قوية في مسلسل "القاهرة والناس".

وقدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها "الاسطى المدير" بدور ازهار، "فيلم اعترافات ليلية" بدور لبنى.