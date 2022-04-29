شاهد .. مفاجأة ثقيلة ومزلزلة تقلب الموازين في جريمة فادي الهاشم.. والفنانة نانسي عجرم تُصاب الصدمة !!

انت الان تتابع خبر مفاجأة ثقيلة ومزلزلة تقلب الموازين في جريمة فادي الهاشم.. والفنانة نانسي عجرم تُصاب الصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

لا تزال قضية مقتل الشاب السوري، على يد زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الطبيب فادي الهاشم، تلقى تفاعلا كبيرا من قبل مواقع التواصل، والأوساط الإعلامية، خاصة بعد ظهور معلومات جديدة حول القضية.

وأشار موقع “لبنان 24” ان المعلومات التي كشف عنها موقع (نواعم) من المحتمل أن يكون لها تأثير على قرار المحكمة الذي سيصدر بعد أسابيع قليلة، حيث تبيّن أن هناك مفاوضات تجري بين عائلة الضحية السوري محمد الموسى وفادي الهاشم.

وستبت المحكمة بما تم تداوله من وجود علاقة تربط بين الهاشم والشاب السوري، من خلال المكالمات التي ظهرت في التحقيق وجمع البيانات، والتي كشفت أن الهاشم تحدث إلى المغدور قرابة سبع دقائق الذي لم يتم تفسيره حتى الساعة من قبل أطراف القضية، الا أنه من المفترض أن تكون الأحكام القضائية ضد الطبيب اللبناني تخفيفية، بعد تقديم محاميه براهين وأدلة تثبت نية الشاب السوري في الشروع بالقتل.

يذكر ان الخبيرة الجنائية السورية الأمريكية، حلا ولدروب، كانت قد قدمت في وقت سابق معطيات جديدة حول مقتل الشاب السوري في فيلا نانسي عجرم، حيث كشفت ان الهاشم قام بتضليل العدالة وإخفاء معالم الجريمة، ومن ثم محاولة شراء صمت العائلة بالمال.

وقالت الخبيرة الجنائية في حوار مع إعلامي على منصة يوتيوب إن الشاب محمد الموسى قُتل عمداً على يد الدكتور فادي الهاشم، وأن فريق الاتهام علم مكان مقتل الضحية خارج الفيلا، بـ 16 طلقة من ثلاث مسدسات و3 أنواع من الطلقات، بخلاف أقوال الهاشم ونانسي.

وأشارت الخبيرة انه تم نقل الجثة إلى داخل المنزل دون وجود أي مبرر، موضحة أن طريقة إطلاق الرصاص وعدد الطلقات وأماكن الإصابات لا تقع في خانة الدفاع عن النفس، وأن الأشعة التي أُجريت تعزز الشكوك حول جريمة القتل العمد.