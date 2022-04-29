شاهد .. ميرفت أمين تتجاهل إعلان فنان شهير يصغرها بعقدين حبه لها منذ 25 عاماً.. ما فعلته مزق قلب الاخير وأحزنه.. من يكون ؟؟

انت الان تتابع خبر ميرفت أمين تتجاهل إعلان فنان شهير يصغرها بعقدين حبه لها منذ 25 عاماً.. ما فعلته مزق قلب الاخير وأحزنه.. من يكون ؟؟ والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)
أعلن الفنان العربي الشهير علاء مرسي حيث أنه يكن للفنانة ميرفت امين مشاعراً منذ 25 عاماً ولم يبح لها بذلك رغم صداقتهما حيث قال إنه يحبها لدرجة كبيرة طيلة السنوات الماضية وهي المرأة التي يحلم الزواج منها.
واضاف "أحببت ولم أقل، هي زميلتي في المهنة ونجمة كبيرة وحلم عندي، أحببتها حبا عجيباً”
وتابع “أراها في صحوي ونومي، اشتركنا في مسلسل معا دون سابق معرفة لها بي، هي الفنانة ميرفت أمين، أحبها حب غير عادي”
من جهتها قررت الممثلة المصرية ميرفت أمين عدم الرد على هذه التصريحات حيث لم يتم الرد من قبلها على هذا التصريح رغم مرور أكثر من 24 ساعة على انتشارها، الامر الذي قد يصيب الفنان علاء مرسي بصدمة خاصتاً وانه كان متحمساً في إعلانه هذا.
والجدير بالذكر ان الفنانة ميرفت امين احتفلت بعيد الحب مع صديقتها المقربة الراحلة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز.
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