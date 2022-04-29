شاهد .. الجمهور في صدمة بسبب الديانة الحقيقية للفنانة سلاف فواخرجي والتي أخفتها عن الجميع ولم تكشفها لأحد !!

انت الان تتابع خبر الجمهور في صدمة بسبب الديانة الحقيقية للفنانة سلاف فواخرجي والتي أخفتها عن الجميع ولم تكشفها لأحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، خلال الأيام الماضية، الجدل حول تصريحاتها عن الجنة والنار خلال ظهورها في أحد اللقاءات التليفزيونية، رافضة الإفصاح عن ديانتها الحقيقية.

جاءت تصريحات الفنانة السورية سولاف فواخرجي، غامضة، ومثيرة للتساؤلات، فكانت مبهمة لا تدل على انتمائها لدين محدد، من الديانات السماوية، الأمر الذي أثار جدل واسع، واستياء من جمهورها المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت سلاف فواخرجي أثناء استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية «منذ كنا صغار كانت أمي دائمًا تقول لنا إذا سألكم أحد ما دينكم قولوا أنا سوري، وهذا ما أقوله، تصحبنا للكنيسة وللمسجد وتقول لنا إن تلك بيوت الله، وحتى لفترة معينة ما كنا نعرف ما دياناتنا حتى فترة معينة».

وتابعت: « تعلمت انتمائي لسوريا بكل أطيافه ودياناته، أعيد مع كل الموجودين في سوريا واحتفل واهتم واحترم ولي من كل دين وطائفة فيهم، عشتهم كلهم بتاريخي... أنا مؤمنة ولكني لست متدينة، أحترم أي دين طالما فيه أخلاق، أذهب للمسجد وللكنسية».

هل أنتي مسلمة ام مسيحية؟

وجهت المذيعة خلال اللقاء سؤال مباشر لـ سلاف فواخرجي، عن ديانتها الحقيقية، لكنها استمرت في إخفاء الأمر قائلة: « الناس يريدون معرفة ذلك لكن الله لا، الذي يريدنا أن نتعامل بالدين والأخلاق، الله هو كل شيء هو الضمير والجمال والقدر، الله ما قال ما تروحوا على المسجد أو الكنيسة أو معبد بوذي».

لا يوجد عقاب في الآخرة

«لا يوجد عقاب في الآخر بل جنة فقط، الله جميل وأحلى من أنه يحرق عباده لذلك لا يوجد نار، وأرفض تكفير إنسان وأنا تم تكفيري، أنا مؤمنة بمقولة لا تشتم إلها لا تعبده، هنا الحرية بفكر ومعتقد وديانة، أحترم من يؤمن حتى بفكره».

من هي سلاف فواخرجي؟

الفنانة السورية سلاف فواخرجي، أبنة الناقد السينمائي محمد سليم فواخرجي، ووالدتها الكاتبة ابتسام أديب، وُلدت في محافظة اللاذقية في سوريا، ولديها أخ يكبرها يُدعى أشرف، يعمل في دبي، وأخت غير شقيقة تُدعى نهى يوسف معلا، توفيت عام 2016.

تخرجت سلاف فواخرجي من كلية الآداب قسم الآثار في جامعة دمشق عام 1998م، ودرست الفنون التشكيلية والنحت الضوئي بمعهد أدهم إسماعيل عام 2017، وعادت للجامعة مرة أخرى لتعلم اللغات «الآرامية، السريانية» بالمعهد العالي للغات بجامعة دمشق.

مسيرتها الفنية

بدأت سلاف فواخرجي مسيرتها الفنية عندما كانت تدرس في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث رشحها المخرج ريموت بطرس لكي تؤدي دورًا في فيلم «الترحال»، وقد حققت نجاحًا كبيرًا من خلال هذا الدور، الذي جعل المخرج عبد اللطيف يعرض عليها ان تقدم دورًا رومانسيًا في فيلمه «نسيم الروح»، لتتوالى بعد ذلك أعمالها الفنية في الدراما التليفزيونية، والسينما.

حياتها الأسرية

تزوجت اسلاف فواخرجي من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999 م، وانفصلت عنه عام 2004م، ثم عاد لبعضهما مرة أخرى بعد فترة، وانجبت منه ولدين هما حمزة وعلي، لكنها أعلنت انفصالها عنه في 5 أبريل الحالي 2022.