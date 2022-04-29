شاهد .. سألوا عمر خورشيد عن رأيه في تقبيل الزعيم عادل إمام لأمه علا رامي ! فأجاب دون خجل و صدم الكل !

انت الان تتابع خبر سألوا عمر خورشيد عن رأيه في تقبيل الزعيم عادل إمام لأمه علا رامي ! فأجاب دون خجل و صدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

هو الفنان عمر أحمد عمر خورشيد أو كما عرف للناس باسم عمر خورشيد هو من أعظم ملحني الجيتار.

هو ممثل ومنتج مصري ولد في التاسع من إبريل عام 1945 وبرجه الفلكي هو برج الحمل، وهو من مواليد حي عابدين بالقاهرة.

درس في كلية الآداب جامعة القاهرة وتخرج من قسم الفلسفة كما أنه أحب الموسيقى فدرسها في المعهد اليوناني للفيلهارموني.

ومؤخراً ضجت وسائل إعلام عربية خلال الأيام الماضية بتداول إعلامي شمل تعليقلاً منسوباً للفنان"عمر خورشيد" على تصريحات أمه الفنانة "علا رامي" والتي تحدثت فيها عن "القبلة الشهيرة" بينها والزعيم عادل إمام في فيلم "حنفي الأبهة".

ووفقاً للتداول الإعلامي فقد قال الفنان خورشيد في رده وبلهجة داعمة لوالدته: "فخور بأمي ولا يوجد أي شيء يمكن أن يجعلني أتضايق أو أخجل منها".

وتابع الفنان مؤكداً أن التداول الكبير للصورة على التواصل الاجتماعي لم يكن بالصدفة، مشككاً في وجود "لجان تتعمد فعل ذلك للرد علي بعد هجومي على الجماعات الإرهابية والمحرضين الذين يسعون لتغيير فكر الشباب بالأفكار المتطرفة".

واستطرد الفنان المصري في دفاعه:" رددت عليهم بنشر الصورة عبر حسابي الشخصي على فيسبوك وتعليقي عليها بأنها شيء لم يزعجني على الإطلاق ولم يقلل من والدتي أبدًا".

وأضاف قائلاً: إن فيلم حنفي الأبهة قدم عام 1991، أي منذ أكثر من ثلاثين عاما، فهل من المنطقي أن نأتي الآن ونحاسب الفنانة المشاركة به على أحد مشاهده؟ وهذا أقوى دليل على أن من يفعل ذلك متعمد تشوية الصورة فقط دون فهم أو وعي بالفن والإبداع، لأن الجمهور الحقيقي يعلم أن هذا الفيلم يعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية وسيظل في تاريخها ومحفورا في ذاكرة الجمهور المصري والعربي إلى الآن".

وختم الفنان حديثه بالقول: "عن نفسي أعشق هذا الفيلم وأحب مشاهدته كلما يعرض على القنوات الفضائية، على الرغم من أنني شاهدته قبل ذلك عشرات المرات، وفي كل مرة أضحك بمشهد تقبيل أمي من عادل إمام، لأن طريقة القبلة كانت كوميدية، ولم يكن الغرض منها الإثارة أو تقديم مشهد جريء، وسعيد بأن والدتي شاركت بهذا الفيلم، وقدمت دورا رئيسيا من أدواره وسط كوكبة من النجوم أمثال عادل إمام وفاروق الفيشاوي وهدى رمزي ومجدي وهبة ومصطفى متولي ورجاء الجداوي ويوسف داوود وعبد الله محمود، وغيرهم".