شاهد .. شقيق النجم السوري تيم حسن يلفت الأنظار في أحدث ظهور ويخطف قلوب الفتيات بجماله .. لن تصدق قوة الشبه بينهما ! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

أنتشرت صورة للفنان تيم حسن برقة شقيقه نيدر، حيث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اثنوا على وسامة تيم وشقيقه، كما لفتوا الى الشبه الكبير بينهما.

يذكر ان الممثل تيم حسن متواجد في تركيا حيث يتم تصوير فيلم الهيبة المقرر عرضه بعد عيد الاضحى المبارك.