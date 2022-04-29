شاهد .. ليس القبلات.. أحمد بدير يكشف لأول مرة سبب منعه بناته من التمثيل ويصعق الجمهور بما قاله !

انت الان تتابع خبر ليس القبلات.. أحمد بدير يكشف لأول مرة سبب منعه بناته من التمثيل ويصعق الجمهور بما قاله ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان المصري أحمد بدير عن قيمة أول أجر حصل عليه من السينما، كما تحدث عن سبب منع بناته من الدخول في عالم التمثيل بكل صراحة وجرأة.

وأشار في حوار سابق مع "سكاي نيوز عربية" إلى أنه واجه صعوبات كثيرة في بداية مشواره الفني، من بينها وجود أشخاص أحبطوه، لكن كان كل ما يهمه هو الاستمرارية والوصول إلى النجاح، من أجل تحقيق أمانيه "النجاح حصيلة مجهود وتعب في أي مجال من المجالات".

وأوضح أنه واجه مشقة في بداية دخوله عالم التمثيل، وقد بدأ رحلته من خلال أدوار صغيرة، بعدها بدأ في مرحلة الانتشار وسط الجماهير، وقد تمكن من تحقيق نجاحات من خلال تلك الأدوار التي نال من خلالها شهرة واسعة، تلقي عليه بمسؤولية كبيرة بين أبطال الأعمال التي يشارك فيها.

وكشف بدير عن أول أجر حصل عليه في مسيرته الفنية، وكان جنيهين اثنين من الإذاعة، مقابل نصف ساعة يومياً. بينما كان أول أجر له في السينما 12 جنيهاً، وفي الدراما أربعة جنيهات.

كذلك شدد النجم المصري على رفضه دخول ابنتيه (سارة ودعاء) الوسط الفني، مشدداً على أنهما لا تمتلكان الموهبة من أجل خوض تلك التجربة، علاوة على أنه شعر بـ "التعب" في عالم التمثيل ولا يحب أن تشعر ابنتاه بالمشقة من تلك المهنة، وقال: "ليس ثمة من يريد أن تعاني بناته، وحتى لو كان عندي ولد، لطلبت منه أن يبتعد عن هذه المهنة لأنها تعب وسهر ومجهود كبير".

يذكر أن عدد من نجوم الفن أعلنوا في وقت سابق عن رفضهم دخول بناتهم المجال الفني بسبب القبلات والمشاهد الجريئة وعلى رأسهم الفنان عادل إمام.