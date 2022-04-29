شاهد .. سألوا فاتن موسى مصطفى فهمي طلقك بسبب علاقتك مع طبيب الأسنان؟؟.. فأجابت دون تردد وكشفت السر !!

انت الان تتابع خبر سألوا فاتن موسى مصطفى فهمي طلقك بسبب علاقتك مع طبيب الأسنان؟؟.. فأجابت دون تردد وكشفت السر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

طوى الفنان المصري مصطفى فهمي، أزمته مع طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، مؤكدًا أن كل شيء جيد والأمور على ما يرام، دون أن يفصح هل تمت تسوية بينهما، أم حسم الصراع القانوني لصالحه.

وقال مصطفى فهمي خلال لقائه ببرنامج et بالعربي ردا على سؤال حول علاقته بطليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد الأزمة التي حدثت بينهما مؤخرًا على خلفية الطلاق: كل حاجة كويسة وكله حلو، وذلك.

وكانت الإعلامية فاتن موسى سبق وفندت كل ما وصفته بادعاءات زوجها السابق النجم مصطفى فهمي لتطليقها غيابيا، مؤكدة أن الأسباب الحقيقية للطلاق تكمن في عدة نقاط منها حرصه الشديد على المال ورفضه منحها فرصة الإنجاب، كما رفض عودتها للعمل، وماطل في منحها الجنسية المصرية، كما تأخر كثيرا في توثيق عقد الشقة باسمها.

وردا على سؤال الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة Mbc مصر حول هل غضب مصطفى فهمي من طبيب الأسنان الخاص بها، ورفضه السفر معها إلى لبنان بسبب هذه المشكلة، رفضت فاتن موسى كشف تفاصيل الخلاف وقالت إن هناك طرف ثالث في الموضوع ولا يجب الحديث عنه.

واستطردت فاتن موسى: لا تستحق هذه القصة أن نتعرض لها فهي بسيطة وتافهة، وتدخل تحت نطاق الغيرة، ولا نصفها بـ خناقة بل غيرة.

وأبدت فاتن موسى غضبها من حديث مصطفى فهمي عن أن أسباب الطلاق لا تتحكي ولا تتقال، وقالت إن ذلك يعد تلميحا للتشكيك في سلوكها.

أما عن قصة غيرة مصطفى فهمي من طبيب الأسنان قالت فاتن موسى: هذه أمور طبيعية.. ومصطفى كان يتهمني بالغيرة عليه! وأنا لا أنكر ذلك، ويشهد الله أنها كانت غيرة طبيعية، أنا كنت بصور معجباته طول الوقت بينما كانت غيرته عليها غيرة تملك، كان يقول لي أنتي كلك ملكي.. ويقولي ما تروحيش ومتشتغليش ومتضحكيش.

تابعت قائلة: كان في مشاكل يومية بقالها سنة ونص بسبب عدم تنفيذه وعوده إلى اتفقنا عليها، من أول ماتخطبنا لحد ما اتجوزنا، مصطفى فهمي بيقول أن أنا طماعة ومادية، أول وعد هو الأمومة وإنجاب الأطفال، وخلف وعده زي ما خلف وعود كثيرة.