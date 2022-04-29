شاهد .. ليس رامز جلال.. هذا هو الشخص الوحيد الذي أحرج فاندام وأجبره على المشاركة في برنامج رامز موفي ستار.. مفاجأة كبرى بشأن هويته !

انت الان تتابع خبر ليس رامز جلال.. هذا هو الشخص الوحيد الذي أحرج فاندام وأجبره على المشاركة في برنامج رامز موفي ستار.. مفاجأة كبرى بشأن هويته ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

عبر النجم العالمي جان كلود فان دام سعادته بالمشاركة في برنامج المقالب رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال في الموسم الرمضاني الحالي، مشيرا إلى تحقيقه أرقاما قياسية في عدد المشاهدات.

وأعاد فان دام نشر خبر عن وصول عدد مشاهدات برنامج "رامز موفي ستار" الذي شارك فيه فان دام، إلى 730 مليون مشاهدة في أول 8 أيام من رمضان.

كما كتب الممثل الشهير: "يسعدني معرفة أن برنامج مقالب الذي شاركت فيه قد حقق 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط".

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم بالمشاركة مع نجم هوليود فان دام، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع. حيث يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء وتقف فجأة على شفا بحيرة فيها تمساح وتظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعا على وجهه.

يذكر أن نجم الأكشن الهوليوودي جان كلود فان دام وافق على مشاركة رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار، عقب سفر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية شخصياً لأمريكا لإقناعه.

وتدور فكرة برنامج هذا الموسم، حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، ودعوة الضيف الى المشاركة في 5 مشاهد أمام بطل العمل فاندام، ويسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير، بينما يتم إقناع الرياضيين بالمشاركة في إعلان أحذية رياضية بمشاركة فاندام.

يذكر أن تصوير برنامج "رامز موفي ستار" تم في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه للعام الثاني على التوالي، ويشارك فيه النجم العالمي فان دام.