شاهد .. ميرفت أمين كانت العشيقة السرية لهذا الفنان الكبير ! ما فضحه علاء مرسي بكل جرأة صدم الوسط الفني !

انت الان تتابع خبر ميرفت أمين كانت العشيقة السرية لهذا الفنان الكبير ! ما فضحه علاء مرسي بكل جرأة صدم الوسط الفني ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

أكد الفنان الشهير محمود مرسي بكل جرأة ودون خجل أنه منذ 25 عاما وهو يحب الفنانة الكبيرة ميرفت أمين بجنون، ولكنه لم يصرح لها على الإطلاق، على الرغم من عمله معها في أحد الأعمال.

وجاءت تصريحات الممثل المصري خلال حواره في برنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على شاشة "المحور"

وأوضح أنه كونه أحبها في صمت إذ كانت عيشقته السرية، واصفا حبه لها بالعجيب، حيث كان ينام ويستيقظ على حبها، ومازال الأمر معه ولكنه لا يستطيع الحديث معها أو أمامها عن أمر مثل هذا.

كما تحدث عن علاقته بزملاء بدايته الفنية على غرار محمد هنيدي وأحمد السقا وأحمد عز وأحمد رزق.

وتابع أنه جامل الكثير من زملائه، على حساب نفسه، حيث قدم الكثير من المشاهد خجلاً ومجاملة لأصدقائه، واكتشف خطأه.

وأضاف خاتماً أن تراكم المجالات شيء غير جيد إطلاقاً، مؤكداً: "لا أبرر الفشل الذي تعرضت له، وللأسف لو طلب صديق لي مجاملته الآن سأخرج أيضا لمجاملته".