شاهد .. فنان مصري يبكي بسبب ضيق الحال ويفطر خبز وماء في مطعم سعودي.. اتفرج ردة فعل الزبائن السعوديين !! (فيديو غير متوقع)

انت الان تتابع خبر فنان مصري يبكي بسبب ضيق الحال ويفطر خبز وماء في مطعم سعودي.. اتفرج ردة فعل الزبائن السعوديين !! (فيديو غير متوقع) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثار رد فعل شبان سعوديين على أحد مواقف برنامج الصدمة المذاع على قناة إم بي سي استحسانا على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت احدى حلقات برنامج “الصدمة4” المذاع على قناة “MBC”؛ تفاعلًا كبيرًا من رواد أحد المطاعم في السعودية مع مقيم مصري كان يتناول الخبز مع الماء فقط ويبكي أثناء مكالمة مع ابنه.

وبدأ المشهد التمثيلي بظهور الممثل أحمد حسين، في أحد المطاعم وهو يتحدث مع ابنه الذي سأله ماذا تأكل ليرد “أنا باكل كويس رز وفراخ وشوربة وخضار”، فيما لم يكن أمامه سوى خبز “التميس وماء”.

وبعد إغلاق “حسين” الهاتف مع ابنه دخل في حالة من البكاء بسبب حالته الصعبة، لتبدأ ردود أفعال الزبائن في المطعم؛ فجاء بعضهم وجلسوا بجواره للسؤال عن حاله وسبب بكائه.

وحاول بعض زبائن المطعم تهدئة الممثل “حسين” بسبب بكائه، وأكدوا له أنه بين أهله وإخوانه في المملكة، فيما أصرَّ آخرون على أن يجلس معهم على نفس الطاولة من أجل تناول الإفطار.

وقال أحدهم للممثل “حسين” الذي يؤدي دور المغترب: “الناس للناس وأي خدمة أعطيك جوالي اتصل عليَّ في ليل ونهار خدامينك”، فيما قال له آخر: “شف والله لو استلمت راتبي أقسمه بيني وبينك”.

وتقوم فكرة البرنامج على عمل كاميرات خفية قصد تصوير مشهد غير حقيقي مترصدين بذلك ردة فعل الناس حول هذه المشاهد الغير عادية بطبيعة الحال.