شاهد .. وشها مش حلو عليا.. محمد صلاح يتكلم بكل جرآة عن زوجته ماجي ويكشف المخفي والمستور أمام الملأ !

انت الان تتابع خبر وشها مش حلو عليا.. محمد صلاح يتكلم بكل جرآة عن زوجته ماجي ويكشف المخفي والمستور أمام الملأ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

وضح محمد صلاح في مقابلة خاصة مع الفنانة إسعاد يونس تم عرضها مؤخراً أن زوجته تتصرف بطبيعتها، موضحا: ماجي ست مصرية على طبيعتها، مابتظهرش كتير معايا، بس مؤخرا بدأت تظهر بشكل أكبر.

وأكد أنه ممتن لدورها في حياته قائلا: "مهما أقول مش هقدر أوفيها حقها، لأنها أكتر واحدة بتعاني في ظل الظروف اللي بمر بها"، مشيرا إلى أنها تعتني به وببناتهما.

وأشار محمد صلاح إلى أنه يكون منعزلا بسبب سوء حالته المزاجية أو خارج المنزل بسبب ارتباطاته كلاعب كرة قدم، وقال: "هي مع الأطفال معظم الوقت، عليها ضغوط بشكل مختلف، ومهما أقول مش هقدر أديها حقها.

وأضاف أن قصة حبه مع زوجته بدأت منذ أيام المدرسة، حيث كان يتم تقسيم الأولاد والبنات إلى فريقين للتنافس في إجابة الأسئلة، موضحا: "على طول كان في بيننا خناقات، لكن اتعرفت عليها واتكلمنا أكتر وهي في الجامعة"، وبعدها بدأت قصة ارتباطهما بشكل رسمي ثم الزواج.

وتابع أنه انتقل إلى تشيلسي بعد زواجه وقال مازحا: "رحت تشيلسي قلت لها إنتي وشك حلو عليا.. مالعبتش قلت لها وشك مش حلو عليا".

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذي مازال متصدر لهدافي الدوري مع فريقه الحالي ليفربول