شاهد .. سألوا ميار الببلاوي عن سبب طلاقها وخراب بيتها ! فكشفت أمام الملأ ما كان يطلبه أزواجها منها كل صباح بكل جرأة !

انت الان تتابع خبر سألوا ميار الببلاوي عن سبب طلاقها وخراب بيتها ! فكشفت أمام الملأ ما كان يطلبه أزواجها منها كل صباح بكل جرأة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي عن أسباب طلاقها وخرب بيتها مؤكدةً أنها تزوجت أربع مرات على مدار حياتها، بأشكال مختلفة. وأكّدت في لقاء صحافي بعد سؤالها بهذا الخصوص أنها تمل سريعاً، وحظها سيئ في الزواج، قائلةً: "أنا ست ملولة، ومبستحملش الراجل يقعد على قلبي كتير، وحظي وحش في كل زيجاتي، عايزة حد يبتكر ويفاجئني". الفنانة الكبيرة أشارت دون خجل إلى أن أزواجها لم يطلبوا منها يوماً ترك التمثيل، بل تزوّجوها لأنها ممثلة مشهورة، كما اعتقدوا أنها ستظل تتعامل معهم وكأنها نجمة "مهندمة الشكل" وتضع مستحضرات التجميل طوال الوقت. وأضافت: "أنا بني آدمة عادية بصحى عادي منكوشة زي باقي الناس، هما بقى عايزني حاطة ميك آب طول الوقت وعاملة شعري ومتزوّقة".

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