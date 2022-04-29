شاهد .. الجيران فضحوا أحمد عز واكتشفوا سبب زياراته السرية المتكررة للتجمع الخامس.. لن تصدق ما يفعله هذه الممثلة يومياً !!

انت الان تتابع خبر الجيران فضحوا أحمد عز واكتشفوا سبب زياراته السرية المتكررة للتجمع الخامس.. لن تصدق ما يفعله هذه الممثلة يومياً !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)
يعد الفنان أحمد عز واحداً من دنجوانات الفن المصري، وأحد المشهورين بتعدد علاقاته النسائية.
وخلافاً عن بقية الممثلين يشتهر عز بزيجاته العرفي مع الفنانات حيث لم يتزوج ولا مرة واحدة بشكل رسمي.
وقد ارتبط عز بالكثير من النجمات ومن بينهن المخرجة المصرية ساندرا نشأت حيث عملت عدة أفلام هامة مع أحمدعز منها “ملاكي إسكندرية” و”الرهينة” و”مسجون ترانزيت” و”المصلحة”، والتي دعمت شهرته ، فتناقلت وقتها الصحف أخبار علاقة حب بينها ، والتي نفتها ساندرا في حين التزم عز الصمت.
في وقت سابق أبدت الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي انزعاجها من الأخبار المتداولة عن علاقة ابنتها العاطفية بالفنان أحمد عز، لتتحدث عن الخبر لأول مرة.
ونفت والدة منة شلبي التسريب المتداول عن علاقة ابنتها العاطفية مع أحمد عز، وأن هناك بوادر قصة حب.
جاء ذلك بعد أن تردد إنهما شوهدا أكثر من مرة في الأماكن العامة بالتجمع الخامس، وبدا عليهما الانسجام بشدة، بخلاف ظهورهما سوياً خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان دبي السينمائي.
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