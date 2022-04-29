شاهد .. على الهواء مباشر.. منى الشاذلي انهارت وبكت بمرارة والسبب مصيبة حسن الرداد.. لن تصدق ماذا حدث؟!

انت الان تتابع خبر على الهواء مباشر.. منى الشاذلي انهارت وبكت بمرارة والسبب مصيبة حسن الرداد.. لن تصدق ماذا حدث؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان حسن الرداد، حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مؤكدًا أن هذه الشائعات سخيفة، فيما تحدث عن موعد عودة زوجته للتمثيل مرة أخرى بعد موقف وفاة والدها الفنان القدير سمير غانم ووالدتها الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز.

ووصف حسن الرداد زوجته إيمي سمير غانم بأنها شخصية حساسة ولا زالت مُتأثرة بوفاة والديها، مؤكدًا أن الأمر كان صعباً جدًا عليها، ولكنها في القريب العاجل ستبدأ في العودة إلى عملها مرة أخرى، متوقعًا أن يعمل رفقة زوجته في عمل واحد قريبًا.

وتحدث حسن الرداد أثناء حديثه إلى برنامج Et بالعربي، عن أسباب تعرضه وزوجته للكثير من شائعات الانفصال، قائلًا: «ليس لدي أي تفسير لهذا الأمر، ولكن التفسير الوحيد هو أننا ثنائي محبوب، لذا فهناك بعض المواقع التي تبتدع الشائعات عنا، ونحن لا نتحدث عن حياتنا الشخصية على الملء، ولا أُحبذ الرد المتكرر على مثل هذه الشائعات، إلا حين يتم سؤالي.

وفي لقاء سابق لم تتمالك الإعلامية منى الشاذلي نفسها فأجهشت بالبكاء مع الفنان حسن الرداد.

وفي الحوار بكت منى الشاذلي خلال محادثتها لحسن الرداد حين روى قصة وفاة شقيقه الأصغر بتفاصيلها في حادث سير مفاجئ علماً أنه كان معه في الحادثة.

قال الرداد حينها خلال الحوار لمنى الشاذلي أن شقيقه الأصغر فادي كان ناضجاً حسن الخلق ذو صفات مميزة أشاد بها الكثير من معارفهم وهو لا يزال يتذكره في كل لحظة اليوم كما أنه يفتقد وجوده كثيراً وغير متعود على رحيله الى الأبد.