شاهد .. اخترت أبنائي وربي.. بطلة فيلم "الحفيد" تظهر بعد 45 عاماً.. لن تصدق كيف أصبحت والصدمة في سبب اعتزالها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر اخترت أبنائي وربي.. بطلة فيلم "الحفيد" تظهر بعد 45 عاماً.. لن تصدق كيف أصبحت والصدمة في سبب اعتزالها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

كانت تقدم برنامج فن الباليه على شاشة التليفزيون المصري في الثمانينات ثم دخلت عالم التمثيل فشاركت في مجموعة من الأعمال أهمها دور أحلام في «فيلم الحفيد» مع ميرفت أمين إنها الإعلامية المصرية منى جبر.

شاركت منى جبر في عدد من الأعمال الدرامية وكان أشهرها دورها في مسلسل أولاد آدم مع أحمد مرعي وعبدالمنعم إبراهيم وسناء شافع.

ومنى جبر هي شقيقة الفنانة ناهد جبر التي لعبت دور البطولة أمام الفنان عادل إمام في مسرحيته الشهيرة «اتفرج ما شفش حاجة» وهي زوجة المخرج هاني لاشين الذي تزوجته بعد انفصالها عن زوجها الأول.

ابتعدت الفنانة منى جبر، عن الأضواء بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب والاكتفاء بحياتها الخاصة دون الدخول في أي تفاصيل، ثم فاجات الكثيرين بالظهور والحديث عن أسباب ابتعادها وإمكانية العودة للفن مرة أخرى.

وقالت : ابتعادي ليس مقترنًا بتوقيت معين، بل هو اعتزال نهائي للفن، واعتزالي كان منذ فترة طويلة ولم أعد منذ ذلك الحين، ولا أستطيع القول بأنه حدث شيء معين دفعني لذلك، ولكن ربما هي أسباب خاصة، ومنذ بدايتي وأنا أعلم أن هناك توقيت معين سوف أتوقف وأقول هنا نقطة ومن أول السطر.

وتابعت : ولكن ظروفي النفسية والصحية والاجتماعية وكوني لم أعد أتحمل مجهود العمل وضغوطاته وابتعادي عن أبنائي، فهناك أسباب معلنة وغير معلنة، منها إني وجدت أبنائي يكبرون وأنا غير موجودة معهم ولم أستمتع بهم، حتى أني أحيانًا كنت آخذ ابني الكبير معي للتصوير لأنه كان يمر أسبوع كامل ولا أراه، وكنت أشعر به يقبلني أثناء نومي لأني أستيقظ لأذهب لعملي وهو نائم، ولم نكن نلتقي.

وأضافت : عندما اعتزلت لم أؤذ أحد، مثلما تفعل بعض الفنانات يعتزلن أثناء تصوير عمل فيكبدن الإنتاج خسائر ضخمة، ولكني لم أفعل ذلك، كل الأمر أني لم أكن من الفنانات اللاتي يعملن في موسم رمضان، وقبله قررت ارتداء الحجاب حتى أدخل هذا الشهر الكريم معتزلة الفن ومرتدية حجابي وصائمة فتخيل البعض أني سأرتديه في فترة شهر رمضان فقط ولم يسألني أحد، وبدأت الأسئلة بعد رمضان لماذا لم تخلعي الحجاب وفوجئ الجميع بأنه قرار نهائي لا رجعة فيه، وهنا كان قراري بأن أعيش لأبنائي ولحياتي ولربي.

وأنهت حديثها قائلةً : عندما اتخذت قرار ارتداء الحجاب لم أفكر في أي عواقب، وكنت أعلم أني بمجرد ارتدائه لن يسمح لي أحد بالظهور على الشاشة مرة أخرى، ولكني قررت ونفذت، لأني أعلم أن قراري سليم.