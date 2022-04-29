شاهد .. ابنة نجم الأكشن ’’فان دام’’ الحسناء تتفوق عليه في فنون القتال وتخطف الأنظار.. والجمهور: ملكة جمال !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة نجم الأكشن ’’فان دام’’ الحسناء تتفوق عليه في فنون القتال وتخطف الأنظار.. والجمهور: ملكة جمال !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

تصدر اسم النجم الهوليودي الشهير فان دام مؤشرات البحث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمحرك الرئيسي غوغل، وذلك بسبب مشاركته في برنامج مقالب رامز جلال الرمضاني هذا العام.

البرنامج الذي يحمل اسم «رامز موفي ستار»، تصدر التريند خلال الأيام الماضية، بعدما حقق نجاحاً كبيراً، بعد مشاركة النجم الهوليوودي الشهير فيه، خاصة أن الخدعة هذا الموسم تتمثل في تلقي الفنانين عرضاً للمشاركة مع فان دام للتمثيل في فيلم عالمي.

ا شك أن الجميع اتفرج العديد من الأفلام الرائعة للنجم جون كلود فان دام، حيث قام هذا الممثل بعدد لا بأس به من أفلام الأكشن، ولكن المثير للإعجاب أن ابنته الحسناء تمتلك أيضا نفس مهاراته المذهلة فى الفنون القتالية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل قيام بيانكا فان دام بحركات قتالية تظهر مهارتها في القتال مثل أبيها.

وبين الفيديو مهارتها في الركلات الطائرة والدوران، بل ويمكنها القيام بحركة الفسخ والتوازن، مقلدة بذلك حركة والدها الشهيرة في إعلان شركة فولفو العام 2013 فيما علق الجمهور على صورها بأنها ملكة جمال.

وبيانكا هي ثمرة زواج فان دام غلاديس بورتوغيس التي طلقها افي عام 1992، وعاد لها مرة أخرى في عام 1999.

وبدأت بيانكا التمثيل ولعب الفنون القتالية جنباً إلى جنب مع والدها في العام 2008 في فيلم "الراعي حارس الحدود"، واستمرت معه في 6 افلام أخرى.

ويستعد النجم البلجيكي جان كلود فان دام، أحد أشهر ممثلي أفلام الحركة في هوليوود، لوداع مواقع التصوير السينمائي بعد مسيرة فنية بدأت منذ نحو 4 عقود.

وأعلن بطل الفنون القتالية السابق عن خوضه تجربة فيلم أخير بعنوان «واتس ماي نايم؟» ليكون الفيلم الأخير في مسيرته السينمائية.

وسيدور الفيلم الأخير لنجم أفلام الأكشن، بحسب مجلة «ديدلاين»، حول شخصية مقتبسة من حياته، حيث يتعرض لحادثة سيارة ويفقد ذاكرته ويواجه مجموعة من الشخصيات التي بادلها العداء في أفلامه السابقة أثناء رحلته لاستعادة ذاكرته.