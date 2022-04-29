أخبار اليمن : إعلان عاجل من الهيئة العامة للبريد في صنعاء

إعلان عاجل من الهيئة العامة للبريد في صنعاء
أعلنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، عن استمرار خدمات مكاتبها خلال إجازة أيام عيد القطر المبارك.
وأوضح مدير عام الهيئة عمار وهان، أن اوقات الدوام بمكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات، خلال أجاز العيد من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الرابعة عصراً ومن الثامنة مساءً وحتى الساعة الواحدة ليلاً.
واشار إلى ان خدمات البريد في مختلف محافظات الجمهورية مستمرة حتى ساعات فجر العيد، لما فيه تسهيل معاملات المواطنين وصرف نصف الراتب للجهات الحكومية والمستفيدين من الزكاة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
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