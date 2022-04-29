شاهد .. ممثل شهير أثقلته الديون فلجأ للفنان أشرف عبد الباقي.. رد الأخير تسبب في بكائه وصدم كل الفنانيين !!

انت الان تتابع خبر ممثل شهير أثقلته الديون فلجأ للفنان أشرف عبد الباقي.. رد الأخير تسبب في بكائه وصدم كل الفنانيين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان المصري سليمان عيد عن مروره بأزمات صعبة قبل عامين على المستوى الفني، مشيرا إلى أنه كان شبه عاطل فنياً طوال الوقت.

وأوضح عيد في لقاء تلفزيوني سابق أنه لم يعد يعرض عليه أعمال زي زمان ماتسبب في تدهور أوضاعه المادية.

وأكد عيد أن الفنان أشرف عبد الباقي ترأف بحالته وطلب منه أن يشارك في بعض مسرحيات مسرح مصر، وبالفعل هذا ما فعله، حتى يستطيع الإنفاق على أسرته وعلى نفسه لافتا الى أن ذلك تسبب في بكائه.

وبدأ عيد حياته الفنية في أواخر الثمانينات، بدوره في فيلم الإرهاب والكباب، الذي كان بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره، اشترك بعد ذلك في عدة أفلام أهمها كان وطيور الظلام والنوم في العسل و همام في أمستردام.

وشارك سليمان عيد في العديد من الأعمال الدرامية من بينها، سكر زيادة، رجالة البيت، فلانتينه، هوجان، البرنسيسة بيسة، الواد سيد الشحات، بطران عايش يومه، رسايل، ربع رومي، كلبش.