شاهد .. علاء مرسي يعترف أمام الملأ عن عشقه السري لهذه النجمة الكبيرة : كتمت حبي لها 25 سنة! .. من تكون ؟؟

انت الان تتابع خبر علاء مرسي يعترف أمام الملأ عن عشقه السري لهذه النجمة الكبيرة : كتمت حبي لها 25 سنة! .. من تكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

فجر الفنان علاء مرسي مفاجأة لأول مرة على الهواء مباشرة، حيث اعترف أنه شخص يحب من كل قلبه دون النظر لأي عواقب.

اعترف الفنان علاء مرسي أنه يحب الفنانة ميرفت أمين، والتي يحبها منذ أكثر من 20 عاماً دون أن يستطيع الاعتراف لها بهذا الحب، وبرغم كونهما صديقين إلا أنه لم يحاول أبداً أن يصارحها.

أوضح علاء مرسي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة على قناة المحور الفضائية، أنه برج السرطان وهذا البرج مميز بكونه مُحب وحالم وحساس.

تابع علاء مرسي: "أنا أحب في صمت لمدة 20 أو 25 سنة، أحببت ولم أقل، هي زميلتي في المهنة ونجمة كبيرة وحلم عندي، أحببتها حبا عجيبا، أراها في صحوي ونومي، واشتركنا في مسلسل معاً دون سابق معرفة لها بي، وهي الفنانة ميرفت أمين، أحبها حب غير عادي".

علاء مرسي يؤكد أنه لا يزال يحب ميرفت أمين

أضاف علاء مرسي في حواره مع بسمة وهبة في برنامج العرافة، أنه لا يزال يحب ميرفت أمين حتى الآن كما أحبها منذ سنوات.

وأكد علاء مرسي أنهما صديقان مقربان، هو وميرفت أمين، ويتقابلان كثيراً، ولكن برغم هذا لم يتمكن من مصارحتها أبدا بحبه لها.

وقال علاء مرسي: "نحن صديقان مقربان، وهي لم تعلم بحبي لها سوى الآن، أحبها وما زلت وعندما أراها أجلس أمامها صامتا ولا أستطيع التحدث، ولا أجيد نطق أي كلمة".