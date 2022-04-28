شاهد .. سألوا فنان العرب محمد عبده عن الحفلة التي ندم على تقديمها فأجاب دون تردد وصدم محبيه !

انت الان تتابع خبر سألوا فنان العرب محمد عبده عن الحفلة التي ندم على تقديمها فأجاب دون تردد وصدم محبيه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

استضاف برنامج مراحل الذي يعرض على شاشة قناة (SBC‏) السعودية الفنان السعودي محمد ‏عبده.

ورداُ على سؤال حول الحفلة التي ندم محمد عبده على تقديمها أوضح فنان العرب أن حفلة له في تونس تم ‏إلغاؤها بسبب وفاة صديق عزيز عليه تأجلت لمدة أسبوع وتم إلغاء التذاكر للحفل ‏وعند العودة لإحياء الحفل كان عدد الحضور قليلاً وهذا الأمر أزعجني.‏

واستعاد ذكرياته مع أغنية «مقادير» قال إنها عرضت عليه ورفضها، وتعرض ‏لمؤامرة في إحدى مناسبات الزواج التي أحياها مع طلال مداح، دفعت بالحضور ‏للمغادرة قبل أن يغني بعدما انتهى طلال مداح من وصلته.‏

ووصف محمد عبده لحن أغنية الفنان الراحل طلال مداح «وطني الحبيب» ‏بالمسروق، واللحن الذي قدمه الراحل أبو بكر سالم «يا بلادي واصلي» بأنه أقل من ‏أن يكون إرثاً وطنياً مشابهاً.‏

وحول أغنية «قصة التائهين» قال إنه ذهب لتسجيل الأغنية وعندما تم تجهيزها للبث ‏تم إيقافها من قبل الوزير جميل الحجيلان، مضيفاً أنه ذهب وقابل الوزير وأصر على ‏عرض الأغنية، مشيراً إلى أنه ذهب من جدة للرياض وقام بتسجيل الأغنية وتم ‏عرضها.‏