شاهد .. سألوا فنان العرب محمد عبده عن الحفلة التي ندم على تقديمها فأجاب دون تردد وصدم محبيه !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/29 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)
استضاف برنامج مراحل الذي يعرض على شاشة قناة (SBC) السعودية الفنان السعودي محمد عبده.
ورداُ على سؤال حول الحفلة التي ندم محمد عبده على تقديمها أوضح فنان العرب أن حفلة له في تونس تم إلغاؤها بسبب وفاة صديق عزيز عليه تأجلت لمدة أسبوع وتم إلغاء التذاكر للحفل وعند العودة لإحياء الحفل كان عدد الحضور قليلاً وهذا الأمر أزعجني.
واستعاد ذكرياته مع أغنية «مقادير» قال إنها عرضت عليه ورفضها، وتعرض لمؤامرة في إحدى مناسبات الزواج التي أحياها مع طلال مداح، دفعت بالحضور للمغادرة قبل أن يغني بعدما انتهى طلال مداح من وصلته.
ووصف محمد عبده لحن أغنية الفنان الراحل طلال مداح «وطني الحبيب» بالمسروق، واللحن الذي قدمه الراحل أبو بكر سالم «يا بلادي واصلي» بأنه أقل من أن يكون إرثاً وطنياً مشابهاً.
وحول أغنية «قصة التائهين» قال إنه ذهب لتسجيل الأغنية وعندما تم تجهيزها للبث تم إيقافها من قبل الوزير جميل الحجيلان، مضيفاً أنه ذهب وقابل الوزير وأصر على عرض الأغنية، مشيراً إلى أنه ذهب من جدة للرياض وقام بتسجيل الأغنية وتم عرضها.
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