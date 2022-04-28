شاهد .. النجمة درة اعترفت بكل جرأة عن الممثل الذي تمنت الزواج منه لو طلب يدها.. جوابها أحرق قلب صديقتها الفنانة.. من تكون ؟!

انت الان تتابع خبر النجمة درة اعترفت بكل جرأة عن الممثل الذي تمنت الزواج منه لو طلب يدها.. جوابها أحرق قلب صديقتها الفنانة.. من تكون ؟! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)
حلت الفنانة درة في وقت سابق قبل زواجها ضيفة على برنامج خليها علينا الذي قدمته الفنانة اليمنية أروى.
وعرضت أروى صورة الفنان أحمد عز متسائلة "إذا طلب أحمد عز الزواج منك هل ستوافقي؟".. فقالت أنها ستوافق وليس لديها مانع.
واشتعل الهجوم على درة بعد هذا التصريح، وقال بعض المعلقين إن درة أساءت للممثلة زينة والتي لا تزال قضيتها مع طليقها أحمد عز في أروقة المحاكم حتى اليوم.
جدير بالذكر، ان آخر أعمال الفنانة درة كان فيلم الكاهن والذي تم عرضه بالسينمات، وشاركها الممثلون إياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير.
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