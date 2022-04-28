شاهد .. لماذا طلب أمير الكويت الراحل مصافحة أبو تريكة وأصر على ذلك؟ السبب غير متوقع و سيفاجئك !!

انت الان تتابع خبر لماذا طلب أمير الكويت الراحل مصافحة أبو تريكة وأصر على ذلك؟ السبب غير متوقع و سيفاجئك !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

يعد أبو تريكة من نجوم كرة القدم المصرية الذين كتبت أسمائهم من الذهب، حيث كان ولا يزال معشوق مشجعي الكرة المصرية والإفريقية.

وتتخطى شهرة لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة حدود بلده، فنجح بأخلاقه العالية ومواقفه المشرفه داخل الملعب، ومواقفه الإنسانية خارجه، في أن أن يتوج على عرش أكثر اللاعبين المحبوبين في مصر والوطن العربي.

وقبل سنوات انتشرت صورة على مواقع التواصل يظهر بها الشيخ صباح أحمد الصباح أمير الكويت الراحل وهو يصافح نجم كرة القدم المصري محمد ابوتريكة، وبعد تساؤل النشطاء عن سبب المصافحه، قام الإعلامي المصري أحمد الطبيب بالكشف عن سبب التقاط الصورة.

وقال الطيب أن أمير الكويت طلب مصافحة النجم أبو تريكة بين الشوط الأول والثاني من أحداث المباراة التي جمعت منتخب الكويت مع منتخب العالم المكون من اللاعبين المعتزليين في افتتاح استاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية، وأن المصافحة كانت بسبب رفض أبو تريكة تقاضي أي أجر على مشاركته في المباراة.