شاهد .. الداعية المصري مبروك عطية يهين متصلة: انتي ست شاذة .. لن تصدق ماذا فعلت !!

انت الان تتابع خبر الداعية المصري مبروك عطية يهين متصلة: انتي ست شاذة .. لن تصدق ماذا فعلت !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

نشر الدكتور مبروك عطية فيديو على قناته بموقع اليوتيوب وتضمن هجوماً على سيدة بعد شكوى تقدم بها زوحها ضدها.

وقال الزوج للدكتور في بداية المكالمة: أنا عندي طلب وعندي شكوى.. الطلب عايز نمبرة حضرتك والشكوى عايزك توجه رسالة لكل أم ولكل أخت ضاحكين على بنتهم وخاربين لها بيتها.

وأضاف: مراتي كل ما تقعد مع أمها بتنقل لها كل الأسرار بيننا، ومراتي لها الآن 3 شهور عند أمها ورافضة ترجع البيت.. كل اللي يهمها لما تروح هناك مصاريف العيال.. ولا رجوع ولا أي حاجة.

وبعد المكالمة قال الدكتور عطية إن هذا من العلة النفسية.. إننا أجوز بنت والبنت تتجوز وبعدين يجي الشوق المزيف.. ماما اخويا اختي.. فتبقى كتيرة التنطيط.

وتابع: أنا مبتهمش نسايب الراجل ده.. مصاريف العيال في رقبة الزوج لكن اذا خرجت الزوجة بدون اذن متستاهلش رغيف عيش.. شرعاً يسقط. إلا لو خرجت بإذن زوجها.

وأضاف: أتكلم عن حالة عامة.. نسايب يحلبوا الراجل بذريعة مصاريف العيال، وهو يلحس الطوب. البيت هو وطن الزوجية والخروج من البيت ما يكونش عمال على بطال وأي ست بتعمل كده بتبقى ست شاذة وقليلة دين للأسف الشديد.