شاهد .. النجمة سماح أنور تفجر مفاجأة مزلزلة عن مسلسل ذئاب الجبل وسر وفاة عبد الله غيث وصلاح قابيل أثناء التصوير !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر النجمة سماح أنور تفجر مفاجأة مزلزلة عن مسلسل ذئاب الجبل وسر وفاة عبد الله غيث وصلاح قابيل أثناء التصوير !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة سماح أنور ضيفة على برنامج حكايات 60 سنة دراما الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد المذاع عبر فضائية TeN.

وقالت سماح أنور إن مسلسل "ذئاب الجبل" نجح نجاحا كبيرا بفضل الكاتب محمد صفاء عامر، وكشفت أن قصة المسلسل حقيقية وكانت في قرية هوارة بصعيد مصر، وهو ما جعل هناك واقعية للعمل، مؤكدة أنهم لم يكونوا متوقعين النجاح الباهر للمسلسل.

وأشارت إلى أن كل تفاصيل المسلسل ما زالت موجودة في ذاكرتها، متابعة: "العمالقة اللي كنا في وسطهم وكانوا بتعاملوا معانا كزملاء وإحنا منحلمش نسلم عليهم".

وأوضحت أن من عرض عليها الدور هو محمد صفاء عامر ومجدي أبوعميرة، مستطردة: "كنت مبسوطة إنهم فكروا فيا لأني كنت بشتغل أكشن، وشخصية وردة مش عارف إذا كانت مغامرة بالنسبة لهم ولا لأ، إنما بالنسبة ليا كانت مغامرة، لأن اللهجة الصعيدية كانت جديدة عليا، بس هما طلعوا صح".

ولفتت إلى أن الفنان صلاح قابيل بدأ تصوير دور الفنان عبد الله غيث ولكن توفاه الله، ومن المفارقة أن الفنان عبدالله غيث توفي أيضا خلال المسلسل، متابعة: "كل ما افتكر ده بزعل".

يذكر أن مسلسل ذئاب الجبل أنتج عام 1992 وقد حقق نجاحا مذهلا وجذب أنظار كل الشعب المصري وكان بداية للثنائي محمد صفاء عامر والمخرج مجدي أبو عميرة.