شاهد .. انفصال النجمة المصرية يسرا عن زوجها خالد سليم بعد 27 سنة زواج والجمهور مصدوم ! (التفاصيل الكاملة لما حدث)

انت الان تتابع خبر انفصال النجمة المصرية يسرا عن زوجها خالد سليم بعد 27 سنة زواج والجمهور مصدوم ! (التفاصيل الكاملة لما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

صدمت الفنانة يسرا الجميع بكشفها لأول مرة أنها انفصلت عن زوجها خالد سليم لمدة أربعة شهور.

جاء ذلك في لقاء للنجمة المصرية مع برنامج «أدينا بندردش» المذاع عبر الصحفة الرسمية للإعلامية شيرين عرفة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقالت يسرا: خلال سنوات الزواج، مر على الثنائي العديد من المشكلات التي أدت إلى الانفصال لمدة 4 أشهر، ولكنهما كان يتفقان دائمًا على سير مركب زواجهما، مشيرًة إلى أن من أهم الشروط لاستمرار العلاقة عدم محاولة أي طرف لتغيير الآخر.

وأشارت الفنانة يسرا إلى أن هناك ذكاء في المعاملة يلزم النظر إليه، أن لا تتحدث السيدة إلى زوجها إلا إذا كان في حالة مزاجية جيدة، وهو أيضًا تجنبًا لحدوث مشكلات تؤثر على علاقتهما.

تزوجت يسرا من المهندس خالد سليم شقيق الفنان هشام سليم، وابن أسطورة النادي الأهلي المصري صالح سليم، في عام 1997 وظل زواجهما سرًا لمدة 15 سنة ولم تعلن عنه إلا بعد وفاة والد زوجها بسبب منع سلطات المطار من دخولها لاستقبال جثمان الراحل إلا بعدما كشفت أنها زوجة الابن الأكبر لصالح سليم.