شاهد .. هذا هو أعلى أجر تقاضاه النجم علاء مرسي.. الفنان كشف أسراره أمام الملأ دون خجل أو تردد !!

انت الان تتابع خبر هذا هو أعلى أجر تقاضاه النجم علاء مرسي.. الفنان كشف أسراره أمام الملأ دون خجل أو تردد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان علاء مرسي دون خجل من أحد، إنه سعى إلى التواجد في أفلام المقاولات وليس المادة، منوهًا بأن أقصى أجر تقاضاه طوال حياته لم يتجاوز 400 ألف جنيه.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء امس الأربعاء، أنه يجامل بموهبته لأصدقائه على حساب نفسه، بالإضافة إلى أنه لا يعلم جيدًا كيف يختار أدواره، واصفًا نفسه بأنه «غبي» في إدارة موهبته واستغلها بطريقة خاطئة.

وأكد أن المجاملة بموهبته تصرف خاطئ في هذه المهنة، معقبًا: «مينفعش أجامل لا في فلوس ولا في دور ولا في أي حاجة، لأن تراكم المجاملات بيصنع في الآخر حد مش بيقعد في مكانه».

الجدير ذكره، أن الفنان علاء مرسي يشارك في مسلسل "ملف سري" الذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.