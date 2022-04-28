شاهد .. سألوا النجمة ناهد السباعي عن سبب طلب الطلاق فوراً من زوجها في ليلة الدخلة ! فأجابت بجرأة غير مبسوقة وكشفت السر !

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة ناهد السباعي عن سبب طلب الطلاق فوراً من زوجها في ليلة الدخلة ! فأجابت بجرأة غير مبسوقة وكشفت السر ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

يبدو أنّ اللقاءات مع الفنّانة ناهد السباعي تتطرّق دائماً للأزمة التي تعرّضت لها ليلة الزفاف، إذ انفصلت عن خطيبها قبل ليلة الدخلة بساعات قليلة.

وقالت «السباعي» خلال لقاء سابق ببرنامج الإعلامية منى الشاذلي «معكم»: «تلقيّت رسالة من شقيقي المتوفى، منعتني من الزواج»، و«تحدّثتُ مع الله وطلبت منه أن يرشدني إلى الطريق السليم»، وناجيته قائلة: «يا رب أنا مش فاهمة ومش عارفة أختار إيه»، ثم أرشدني لهذا الطريق، إضافة إلى رسالة شقيقي.

وكان هناك تسريب خلال فترة الانفصال أفاد بأنّ مشاجرة حادة وقعت بين ناهد السباعي وزوجها، ما أدّى لإلغاء حفل الزفاف، الذي كان من المقرّر إقامته في العين السخنة، وعلى إثره تمّ إرسال رسائل اعتذار لكل المدعوين عبر تطبيق «واتساب».

من ناحية أخرى، وجّهت الشاذلي سؤالاً لوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي عن مشاعرها لحظة قرار ناهد بالانفصال وهل انهارت أم لا؟، فردّت والدتها بأنّها لم تتعرض للانهيار تماماً، واستقبلت الأمر بكل هدوء، وسألتها: ماذا تريدين؟، فردّت ناهد: «أعود إلى القاهرة»، ووافقت على طلبها وألغيت الحفل.