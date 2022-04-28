شاهد .. مهري نصف مليون دينار.. كويتية شديدة الجمال تعلن.. أريد أمير أو شيخ يتزوجني مو دكتور أو مهندس !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر مهري نصف مليون دينار.. كويتية شديدة الجمال تعلن.. أريد أمير أو شيخ يتزوجني مو دكتور أو مهندس !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

أثارت مواطنة كويتية الجدل بظهورها في مقطع فيديو وهي تتحدث عن رفضها الارتباط بالدكتور والمهندس والمحامي. وقالت مستنكرة إمكانية إقدامها على هذه الخطوة: "فشر.. أنا اتزوج دكتور أو مهندس .. أنا أبي أمير أو شيخ وممكن وزير.. لكن أخذلي دكتور ولا مهندس ". وأضافت: "أنا تعبانة على نفسي ومهري نصف مليون دينار.. يعني كل هالزين وأخذ لي واحد دكتور ولا مهندس ولا محامي أعوذ بالله.. عيشة الفقراء ما أبيها".

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