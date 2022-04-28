شاهد .. خلعوا ملابسي ونشروا صوري.. انهيار وبكاء حسناء مصرية بسبب ما فعله معها أهل زوجها !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر خلعوا ملابسي ونشروا صوري.. انهيار وبكاء حسناء مصرية بسبب ما فعله معها أهل زوجها !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

وثق مقطع فيديو، انهيار وبكاء موديل مصرية بعد الاعتداء عليها من أهل زوجها داخل منزلها.

وقالت الموديل تمارا طارق، إنها تعرضت لهجوم من أهل زوجها، في منزلها، مشيرة إلى أنهم كسروا الأثاث وجردوها من ملابسها.

ورصد الفيديو، تمارا طارق تصرخ وتبكي وتروي ما فعلته سلفتها فيها وبمنزلها وتدمير أثاثه، مبينة أن زوجة شقيق زوجها هي من فعلت ذلك بها وبمنزلها بعدما استعانت بأخريات.

وأوضحت أن المشكلة بينهما منذ بداية زواجها، بسبب حسن معاملة زوجها لها، ما أشعرها بالغيرة، مشيرة:"جردوني من ملابسي وصوروني ونشروا صوري على الفيس".