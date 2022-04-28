شاهد .. بالفيديو.. مودل روز تنهار من البكاء أمام الملأ بسبب ما حدث معها وصدم كل السعوديين !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مودل روز تنهار من البكاء أمام الملأ بسبب ما حدث معها وصدم كل السعوديين !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

خرجت الفاشينيستا مودل روز، في فيديو جديد هاجمت فيه طليقها وانهالت عليه بالدعوات والسب بسبب خلاف حدث بينهما.

وظهرت مودل روز في فيديو جديد تنهار من البكاء، ودعت على زوجها، قائلة: "كفاية كذب والله أنا ساكتة احترامًا للعشرة اللي بينا، الله يلعنها من عشرة، والله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها واللي شفتك فيها واللي تزوجتك فيها، ويلعن السنين اللي ضيعت عمري معاك فيها".

وتابعت: "انقلع من حياتي الله يجعل كيدك في نحرك بنهاية رمضان يا الله، الله يوريني فيك عجائب قدرته ويخليك عبرة لمن لا يعتبر، لأن عشت 9 سنين وسنتين بعد الانفصال من ألعن سنوات حياتي لأنك ما زلت في حياتي، وبيجي يوم تطلع من حياتي، الكل بيعرف من أنت.. أنت حشرة ولا شيء، وكل من تعرف عليك يقولون لي أنك إنسان غير مريح لأن داخلك أسود وتحملتك سنين".

واستكملت: "الله يرحمك يا بابا اللي قال لي جوزك على الحلوة والمرة من أسوأ النصايح اللي أعطاني ياها، كان المفروض من ساعة ما طلعت من شغلك أتركك، لأن لأنك ما تستاهل إنسانة تضحي بحياتها عشانك، وإنت إنسان تفكر كيف بدك تنشهر، سواء إذا كان بالزين أو بالشين".