شاهد .. نادية الجندي بأول تعليق على المقارنة بينها وبين نبيله عبيد.. وتكشف أمام الملأ عن أسماء أول 3 نجمات في مصر اليوم !! (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

قالت الفنانة المصرية نادية الجندي أنها لا ترى أي وجه للشبه أو المقارنة بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد. مضيفة أن علاقتهما عادية كزملاء في العمل.

وأشارت خلال لقاء لها في برنامج "مراحل مع علي العلياني" إلى أنها لا تدري على أي أساس يتم المقارنة بينها وبين نبيلة عبيد . وتابعت: " هي شيء وأنا شيء".

وردا على سؤال العلياني حول "من هن أول 3 نجمات في مصر اليوم". قالت :" منى زكي ومنة شلبي وهند صبري".