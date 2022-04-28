شاهد .. هذه الطفلة القلبوظة بالصورة كبرت و أصبحت من أشهر نجوم الفن في مصر.. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة القلبوظة بالصورة كبرت و أصبحت من أشهر نجوم الفن في مصر.. لن تصدق من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت حسابات فنية مهتمة بأخبار النجوم على السوشيال ميديا صورة لطفلة صغيرة أصبحت فنانة شهيرة لقبت بقطة السينما المصرية.

وفى الصورة تظهر الفنانة ليلى علوى، وهى فى مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تعد الصورة وهى طفلة صغيرة، ومن خلال ابتسامة خفيفة ظهرت على ملامم وجها، وفيما حصدت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين على السوشيال ميديا.

وقررت النجمة ليلى علوى المنافسة فى دراما رمضان 2022 الحالى بعد غياب سنوات، من خلال «مسلسل دنيا تانية»

وتقدم ليلى علوي من خلال مسلسل دنيا تانية دور مديرة مدرسة تحاول العمل على تحسين سلوك طلابها باعتبارهم جزءا من المجتمع الذى يشكل مستقبل الأجيال المقبلة.

ويناقش المسلسل مشكلات الطلاب والمراهقين، وأهمية المنزل فى التربية، إلى جانب تسليط الضوء على الضغوط التى تعانى منها المرأة من خلال شخصية «دنيا» وما تتعرض له من ضغوط وأزمات قاسية، ولكن رغم ذلك تضع على عاتقها مسئولية تقويم الجيل الجديد.

يُشار إلى أن مسلسل “دنيا تانية” من بطولة ليلى علوي ومجدي كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، ليلى عز العرب، مي سليم، ولاء الشريف، أحمد عزمي، إيمان السيد، أشرف زكي، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.