شاهد .. فنان العرب محمد عبده يخرج عن صمته و يروي قصة إحراجه في حفل زفاف.. ما حصل غير متوقع ! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

روى الفنان محمد عبده، عن قصة إحراجه في حفل زفاف بمنزل الأمير سعد الفيصل. وقال محمد عبده، خلال لقاء له في برنامج "مراحل مع علي العلياني":"المناسبة كانت زفاف، ولم يكن حفلاً جماهيرياً"، موضحا:"كان الزفاف في منزل الأمير سعد الفيصل، فكان من الواجب أن نغني أغاني بمناسبة الزواج". وأشار:"أديت أغاني خاصة وكنت أقرأ ما حولي من ترتيبات وإعدادات كبيرة اشترك فيها طارق عبدالحكيم وعبدالله محمد وطلال مداح وسراج عمر وأحمد الحفناوي وميشيل المصري، من أجل أغنية اسمها مقادير". ولفت:"اعتذرت من غناء أغنية مقادير لأنها منسوخة من أغنية لعفاف راضي، فقلت استنساخ الأغنية ما أريد أغنيها".

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