شاهد .. شريف عامر أُصيب بالصدمة.. لن تصدق ما قالة ’’فان دام‘‘ حول تعدد الزوجات في الإسلام !! (مفاجأة صادمة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)
أكد النجم العالمي جان كلود فان دام سعادته بالمشاركة في برنامج المقالب رامز موفي ستار الذي يقدمه رامز جلال في الموسم الرمضاني الحالي، مشيرا إلى تحقيقه أرقاما قياسية في عدد المشاهدات.
وأعاد فان دام نشر خبر عن وصول عدد مشاهدات برنامج "رامز موفي ستار" الذي شارك فيه فان دام، إلى 730 مليون مشاهدة في أول 8 أيام من رمضان.
كما كتب الممثل الشهير: "يسعدني معرفة أن برنامج مقالب الذي شاركت فيه قد حقق 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط".
فان دام يتحدث عن تعدد الزوجات
وفي لقاء تلفزيوني مع المذيع شريف عامر قال فاندام أن تعدد الزوجات في الإسلام حل أمثل لازدياد اعداد النساء في العالم، بعد حديثه عن زوجاته الأربع.
وأثارت تصريحاته استغراب ودهشة شريف عامر، خاصة وأن ثقافة تعدد النساء لا تلقى قبولاً كبيراً في المجتمعات الغربية.
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